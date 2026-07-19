OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zondag verloopt fris met zon, wolken en kans op een bui

Weerbericht

Vandaag, 08:25

Link gekopieerd

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kan af en toe een bui vallen. In het zuiden schijnt de zon het vaakst. Aan zee staat een krachtige noordwestenwind van windkracht 6. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dat is fris voor de tijd van het jaar.

Volgende week verandert er weinig. Het blijft fris zomerweer met zonnige momenten. Vooral woensdag zijn er perioden met regen. Vanaf volgend weekend lijken de temperaturen weer wat op te lopen.

Bekijk de volledige weersverwachting in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.