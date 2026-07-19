Zondag verloopt fris met zon, wolken en kans op een bui

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kan af en toe een bui vallen. In het zuiden schijnt de zon het vaakst. Aan zee staat een krachtige noordwestenwind van windkracht 6. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dat is fris voor de tijd van het jaar.

Volgende week verandert er weinig. Het blijft fris zomerweer met zonnige momenten. Vooral woensdag zijn er perioden met regen. Vanaf volgend weekend lijken de temperaturen weer wat op te lopen.

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