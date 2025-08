Weersomslag op komst: komende week veel zon en kans op 30 graden

Na een wisselvallige zomerstart met regelmatig buien en natte dagen, staat Nederland aan de vooravond van een flink drogere periode. Vanaf woensdag verdwijnt de regen uit het beeld en neemt de zon het over. De temperaturen lopen daarbij op richting zomerse waarden, vooral in het zuiden van het land.

De omslag begint al dinsdagavond, als de laatste buien wegtrekken en de wind afneemt. In de nacht naar woensdag wordt het overal droog, met minima rond de 10 graden. Overdag breekt de zon dan definitief door.

Op de Wadden kan nog een laatste bui vallen, maar verder is het vooral droog met stapelwolken en veel zon. Het wordt uiteindelijk 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden van het land.

Weekend

De rest van de week grossiert in veel zonneschijn en een verder afnemende wind. In het zuiden van het land kan het donderdag en vrijdag al 25 graden worden. In het weekend stijgt het kwik mogelijk nog verder, met lokaal zelfs kans op tropische temperaturen van 30 graden.