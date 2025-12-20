Volg Hart van Nederland
Weersomslag maakt einde aan zacht weer: gure kerstdagen in aantocht

Vandaag, 09:18

In de aanloop naar Kerst vindt er een grote weersverandering plaats. Na een lange periode met zuidelijke winden draait de wind naar oostelijke richtingen waardoor het flink kouder wordt!

We beginnen zaterdag, het eerste weekend van de kerstvakantie, nogal grijs met lokaal (dichte) mist en vooral in de zuidelijke helft van het land later ook een spatje motregen. Ook zaterdagmiddag is er voor de zon weinig ruimte en valt in het midden en zuiden soms wat lichte regen. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het van noord naar zuid zo’n 6 tot 9 graden.

Zondag is het officieel winter: na de langste nacht volgt dan ook de kortste dag van het jaar. Deze zondag zijn er veel wolken met plaatselijk nog wat lichte regen. De zon laat zich ook nog wel af en toe zien. Met een matige oostenwind wordt het dan nog 9 graden.

Maar maandag trekt de oostelijke wind aan en stroomt er steeds meer koude lucht ons land binnen. Maandag wordt het met nog steeds vrij veel wolken nog maar een graad of 6. Richting Kerst wordt het kouder, maar laat de zon zich ook vaker zien. Tijdens de kerstdagen waait er een gure noordoostenwind, vriest het ’s nachts een paar graden en komt overdag de temperatuur nog maar net boven nul uit.

Door Dennis Wilt

