Nog één keer 25 graden, daarna regen, wind en flink frisser

Geniet woensdag nog maar even van het warme nazomerweer, want vanaf de avond ziet het weerbeeld er heel anders uit. Op veel plaatsen wordt het ruim 20 graden en in Zuid-Limburg kan zelfs lokaal 25 graden worden. Daarna volgen regen, stevige wind en flink lagere temperaturen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

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De dag begint plaatselijk nog met mist, maar die lost vrij snel op. Daarna is het vrij zonnig en droog. Door een wind uit het oosten tot zuidoosten loopt de temperatuur nog een paar graden verder op.

Regen en wind op komst

In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Daarmee begint de weersomslag. Hoe het weer en dan uit komt te zien, vertelt Wilt je in bovenstaande video.