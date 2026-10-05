Weer slaat om na 23 graden: flink kouder met buien en wind

Wie nog even wil genieten van zacht en zonnig herfstweer, krijgt daar aan het begin van deze week alle kans voor. Maandag wordt het maximaal 19 tot 22 graden en dinsdag kan het zelfs 23 graden worden. Daarna staat een flinke weersomslag voor de deur. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

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Maandagochtend komt in het midden en zuidwesten plaatselijk mist voor, maar die lost in de loop van de ochtend op. Daarna laat de zon zich flink zien tussen hoge wolkenvelden door. In het noordwesten is de bewolking wat dikker. Het blijft overal droog.

Dinsdag trekken opnieuw wolkenvelden over het land, vooral in het midden en noorden. Met weinig wind wordt het opnieuw zeer zacht: 19 tot 23 graden.

Temperatuur flink omlaag

Woensdag begint nog droog en de zon laat zich af en toe zien. In het oosten kan het 20 graden worden. In de loop van de middag begint het vanuit het westen te regenen en wordt de weersomslag ingezet.

Vanaf donderdag wordt het wisselvallig met geregeld buien en duidelijk meer wind. Ook gaat de temperatuur flink omlaag. In bovenstaande video vertelt De Vries je daar meer over.