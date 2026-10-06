Nog even 22 graden en zon, daarna wordt het 'écht herfst'

Geniet nog maar even van het zachte nazomerweer, want later deze week maakt de zon plaats voor regen, wind en flink lagere temperaturen. Dinsdag kan het in het zuidoosten nog zo'n 22 graden worden. Vanaf donderdag blijft daar nog maar ongeveer 15 graden van over. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

De verschillen zijn dinsdag groot. In het zuidoosten schijnt volop de zon, maar in het noorden blijven de wolken hardnekkig en kan lokaal wat regen vallen. Toch wordt het daar nog ongeveer 19 graden.

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Herfst slaat toe

Woensdag begint droog en vrij zonnig. Met temperaturen rond 20 graden blijft het eerst nog zacht. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen.

Die regen vormt het begin van de weersomslag. "In de tweede helft van de week wordt het écht herfst met wind, regen en lagere temperaturen", aldus Wilt. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en duidelijk frisser.

Meer over wat we de tweede helft van de week kunnen verwachten, zie je op bovenstaande video.