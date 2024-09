Wisselvallige week op komst: plensbuien, onweer en stevige wind

Na een stralende septemberweek wordt het vanaf maandag wisselvalliger. Regelmatig zal er een bui vallen en de temperatuur daalt stapsgewijs richting de 15 graden.

Zondagmiddag is het nog overal droog en laat de zon zich vaak zien. Tegen de avond kan er in Zeeland een bui vallen. De temperatuur komt uit tussen de 21 graden in Zeeland en 24 graden in het oosten en noordoosten van het land. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden.

Later op de avond en in de nacht naar maandag kunnen vooral in het zuiden en (noord)westen een paar buien vallen. Elders is het op de meeste plaatsen droog en komen er een paar opklaringen voor. Misschien dat het wat nevelig wordt of dat er een paar mistbanken ontstaan. De temperatuur zakt naar 12 graden in het noordoosten en rond de 16 graden in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit een zuid tot zuidwestelijke richting.

Maandag komen eerst in het westen een paar buien voor, maar in de loop van de dag is dat ook elders het geval. Tussendoor is er ook af en toe ruimte voor de zon. Met 20 à 21 graden is het iets frisser in vergelijking met het weekend. De wind is matig boven land uit het westen, maar aan zee uiteindelijk krachtig uit noordwest, windkracht 6.

Later in de week blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Soms kan het even flink plenzen en is er kans op onweer. Vooral dinsdag en woensdag waait het stevig. De temperatuur doet wel nog een stap terug. Dinsdag is het 17 graden en woensdag nog maar 15 graden. Richting en tijdens het komende weekeinde lijkt het wel voorzichtig weer iets op te warmen.