Wisselvallige Pinksterdagen, maar eerste tropische dag lonkt

Eerste pinksterdag is op veel plekken begonnen met flinke plensbuien. In het noorden van het land viel vanochtend al een indrukwekkende hoeveelheid regen: in Lauwersoog werd om 10.00 uur 27,1 millimeter gemeten, in Leeuwarden 21,3 millimeter. Toch is het zondag niet recordnat: het officiële record in De Bilt staat op 42 millimeter en dateert uit 1945.

Zondagmiddag klaart het langzaam wat op in het zuiden en westen, waar de zon af en toe doorbreekt. In de rest van het land blijven buien mogelijk, met in het oosten kans op onweer. De temperatuur blijft aan de lage kant, met hooguit 17 graden. Tijdens buien is het frisser. De westenwind is matig tot krachtig. In de avond en nacht wordt het even wat droger, maar later trekken opnieuw buien over het zuiden. De minimumtemperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden.

Maandag, op tweede pinksterdag, laat de zon zich vaker zien, al kunnen vooral in het oosten nog wat buien ontstaan. Het wordt dan 17 tot lokaal 20 graden.

Eerste tropische dag

Vanaf woensdag keert het zomergevoel terug. Donderdag wordt het ruim 25 graden, vrijdag zelfs 28 tot 29 graden. In het oosten en zuiden is dan zelfs 31 graden mogelijk: de eerste tropische dag van het jaar. In het weekend neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en zakt de temperatuur weer wat terug.