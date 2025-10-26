Terug

Onstuimige zondag met code geel, daarna wel opklaringen

Weerbericht

Vandaag, 10:13

Wie zondag door het zonnige weer even een rondje denkt te lopen, moet in ieder geval goed aangekleed naar buiten. Het waait stevig en het regent soms zelfs pijpenstelen. In de noordelijke kustgebieden, met de Waddeneilanden erbij, is zelfs code geel afgegeven door het KNMI.

De zondag is verder onstuimig en in met name het noorden van het land dus ook vrij nat. De meeste buien lijken ook daar te vallen. Het zuiden van het land zal weinig regen krijgen en heeft veel zonnige perioden. Ondanks de harde noordwesterwind blijft het boven de 10 graden, met een maximum van 11 graden.

In de loop van volgende week wordt het een stuk droger met meer zon en loopt de temperatuur zelfs op tot rond de 15 graden.

Door Jamie van Velzen

