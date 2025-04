Weekend met twee gezichten: lente maakt plaats voor druilerige zondag

De stralende zaterdag heeft razendsnel plaatsgemaakt voor een druilerige zondag. Voor het eerst in weken is er wat regen gevallen en de temperatuur duikt weer onder de 20 graden.

Na drie weken droogte viel er in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst weer eens regen in ons land, al was dat op de ene plek wat meer dan op de andere. Zondagochtend blijft het nog even bewolkt en valt op diverse plaatsen nog regen of een paar buien. In de loop van de middag trekken de buien weg naar Duitsland en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen vaker de zon door. Met een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind en wat zon wordt het rond 15 graden op de Wadden tot een graad of 19 in Limburg.

Zondagavond en de daaropvolgende nacht kan er nog een verdwaalde bui vallen, afgewisseld met opklaringen en minima rond 7 graden.

De komende week is het licht wisselvallig met zonnige momenten. Maandagochtend kan lokaal nog een buitje vallen, maar de rest van de dag is het overwegend droog met ook geregeld zon en maxima rond 18 graden. Vanaf dinsdag weer meer buien, maar aanhoudend zacht met veelal zuidwestelijke wind, rond 16 graden. Tegen het eind van de week klimt de temperatuur weer iets omhoog, zaterdag zou het weer zo'n 19 graden kunnen worden.