Na koude start vandaag volop zon, later volgende week grijs en kil

Nederland begint deze zondagochtend koud, met temperaturen rond het vriespunt in het binnenland. Al snel breekt echter de zon door, en het grootste deel van het land kan van een zonnige dag genieten. Alleen in Groningen trekt vanmiddag bewolking het gebied binnen. De maximumtemperatuur ligt rond de 12 graden.

In de nacht naar maandag blijft het helder, waardoor opnieuw mistbanken kunnen ontstaan. In het noordoosten komt lage bewolking voor, en onder die bewolking is het een graad of 7. In opklaringen kan het in de nacht lokaal weer licht vriezen.

Maandag start bewolkt in het noordoosten, maar in de rest van het land lost de mist op en breekt de zon door. De middag brengt weer zon in het hele land met maxima rond 13 graden. Ook dinsdag blijft het zonnig na een koude, mistige start. Woensdag en donderdag wordt het grijs, kil en druilerig met temperaturen niet hoger dan 9 graden. Vanaf vrijdag keert het droge herfstweer terug met opnieuw wat zon.