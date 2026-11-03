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Zon keert terug: droge dagen op komst, ook kans op nachtvorst

Weerbericht

Vandaag, 09:36

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Na een grijze en soms natte start van de dag breekt dinsdag op veel plaatsen de zon door. Vooral in het noorden kan nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 10 tot 12 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag trekken er vooral in het noorden en zuidoosten nog enkele wolkenvelden over. In de rest van het land is het helder en koelt het in het binnenland af naar 2 tot 3 graden. Op beschutte plekken kan het aan de grond zelfs licht vriezen. Langs de kust blijft een vrij krachtige wind staan.

Woensdagochtend begint in het zuiden overwegend zonnig. In de rest van het land trekken nog wat wolkenvelden over, maar het blijft droog. Die bewolking lost in de loop van de ochtend steeds verder op. Woensdagmiddag schijnt de zon volop, al voelt het door de matige tot vrij krachtige oostenwind behoorlijk fris aan. De temperatuur loopt op naar ongeveer 9 graden in het oosten en 11 graden aan zee.

Overwegend zonnig en droog

Donderdag en vrijdag is het overwegend zonnig en droog. Vooral op donderdag staat er nog een vrij stevige wind, vrijdag is het net iets rustiger. Overdag wordt het circa 10 graden, maar in de nachten kan het kwik iets onder het vriespunt dalen. Dat kan zorgen voor bevroren autoruiten.

In het weekend verschijnt er meer bewolking en loopt de temperatuur in de nachten geleidelijk wat op. Overdag is het een graad of 8. Op zondag kan er een beetje regen vallen, maar het zijn geen grote hoeveelheden.

Door Redactie Hart van Nederland
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