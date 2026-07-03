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Weekend begint zomers, volgende week loopt temperatuur verder op

Weerbericht

Vandaag, 06:21

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Vrijdag belooft een fraaie zomerdag te worden voor een groot deel van het land. Al in de ochtend is het vrijwel overal strak blauw. Alleen in het noorden en noordoosten kan nog een enkele bui vallen.

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In de middag krijgt de zon veel ruimte en blijft het overal droog. Het kwik loopt op naar 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Er staat een matige noordwestenwind. Langs de kust is de wind vrij krachtig, windkracht 5.

In de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe. In het noordwesten is ook kans op wat lichte regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig.

Zomer zet zich door

Zaterdag overheerst in de noordelijke helft van het land de bewolking. In het noordoosten kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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