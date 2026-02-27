Lenteweer even voorbij, buien trekken vrijdag over het land

Vrijdag begint met zon, maar vanuit het westen trekt bewolking over het land en gaat het regenen, eerst in het westen en later ook in andere delen van ons land. Het wordt ongeveer 12 graden in het westen en tot 17 graden in het oosten, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Zaterdag en zondag blijft het licht wisselvallig met wolken, af en toe zon en kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 10 tot 13 graden.

Bekijk het hele weerbericht en de vooruitzichten voor volgende week in de video bovenaan.