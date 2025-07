Zomer even verdwenen: buien, onweer en lagere temperaturen

"Een kring om de zon brengt regen in de ton. En dat gaat zaterdag uitkomen", aldus weerman Robert de Vries. Op meerdere plekken is inmiddels al wat regen gevallen. Vooral in het noordwesten is het nat, al gaat het nog niet om grote hoeveelheden.

De bewolking overheerst op veel plekken in het land. Alleen in het zuidoosten laat de zon zich af en toe zien. De temperaturen lopen uiteen: daar kan het vanmiddag nog oplopen tot 25 graden, elders blijft het met 21 tot 22 graden wat koeler. Vanuit het midden tot het noordoosten trekken enkele buien over. Langs de kust waait een stevige zuidwestenwind.

Komende dagen

Zondag wordt het natter. Er worden zwaardere buien verwacht, met kans op onweer. Veel zon hoeven we dan niet te verwachten. Gemiddeld blijft het rond de 20 graden.

Begin volgende week lijkt de zomer zelfs wat verkouden: fris en wisselvallig, met slechts zo’n 18 graden. Toch komt er verbetering in zicht. Vanaf woensdag wordt het droger en zonniger. Donderdag kan het alweer 25 graden worden, en mogelijk loopt het volgend weekend in het zuiden zelfs tropisch op.