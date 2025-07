Warme temperaturen, maar buien kunnen plaatselijk lang blijven hangen

Er staat een typisch Nederlandse zomerdag op de planning zondag: zon en wolken wisselen elkaar af en her en der ontstaat een bui. In de ochtend is het nog vrij rustig met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Alleen in het noordoosten kan al een enkele bui vallen.

In de middag wordt het een stuk warmer, vooral in het zuiden. Daar kunnen de temperaturen oplopen tot zo’n 25 à 26 graden. In het midden en oosten van het land ontstaan dan juist enkele buien, die lokaal lang kunnen blijven hangen. Dat kan plaatselijk flink wat regen opleveren.

Wisselvallig

De komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig. Maandag wordt het met 26 graden opnieuw warm in het zuiden, lokaal zelfs 28 graden. Woensdag lijkt voorlopig de natste dag te worden, met veel regen en maxima rond de 21 graden. Daarna wordt het warmer en komt de zon er weer vaker bij.