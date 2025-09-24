Na frisse start domineert de zon, later deze week boven 20 graden

Ondanks een frisse start is het weerbeeld woensdag vriendelijk: veel zon, met in het zuiden wel wat hoge sluierbewolking. Vooral in Limburg is de bewolking het dikst, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

In de ochtend is het fris, vooral in het noordoosten. Aan de grond zakte het kwik daar lokaal richting het vriespunt. Boven land blijft het rustig, maar langs de kust staat in de ochtend een stevige wind van windkracht 5. De temperatuur loopt in de middag op naar 16 tot 18 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig tot soms krachtig.

In de avond en nacht schuiven er opnieuw wolkenvelden over het land, maar in het noorden blijven brede opklaringen aanwezig. Alleen in het uiterste zuidoosten van Limburg kan een spatje regen vallen. De temperatuur zakt naar 6 tot 10 graden.

Warmer weekend

Donderdag is het zuiden opnieuw wat grijzer, met kans op lichte regen in Zuid-Limburg. In het noorden blijft het zonnig en loopt het kwik op tot 17 graden. Het zuiden blijft iets achter met zo'n 13 graden.

Vrijdag en in het weekend krijgt de zon volop de ruimte. Vooral zondag kan de temperatuur oplopen tot 20 à 21 graden. Wel neemt in de nacht en ochtend de kans op mist toe. Begin volgende week blijft het overwegend droog met af en toe een bui, maar hogedrukgebieden houden de overhand.