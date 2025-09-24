Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na frisse start domineert de zon, later deze week boven 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:24

Link gekopieerd

Ondanks een frisse start is het weerbeeld woensdag vriendelijk: veel zon, met in het zuiden wel wat hoge sluierbewolking. Vooral in Limburg is de bewolking het dikst, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

In de ochtend is het fris, vooral in het noordoosten. Aan de grond zakte het kwik daar lokaal richting het vriespunt. Boven land blijft het rustig, maar langs de kust staat in de ochtend een stevige wind van windkracht 5. De temperatuur loopt in de middag op naar 16 tot 18 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig tot soms krachtig.

In de avond en nacht schuiven er opnieuw wolkenvelden over het land, maar in het noorden blijven brede opklaringen aanwezig. Alleen in het uiterste zuidoosten van Limburg kan een spatje regen vallen. De temperatuur zakt naar 6 tot 10 graden.

Warmer weekend

Donderdag is het zuiden opnieuw wat grijzer, met kans op lichte regen in Zuid-Limburg. In het noorden blijft het zonnig en loopt het kwik op tot 17 graden. Het zuiden blijft iets achter met zo'n 13 graden.

Vrijdag en in het weekend krijgt de zon volop de ruimte. Vooral zondag kan de temperatuur oplopen tot 20 à 21 graden. Wel neemt in de nacht en ochtend de kans op mist toe. Begin volgende week blijft het overwegend droog met af en toe een bui, maar hogedrukgebieden houden de overhand.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.