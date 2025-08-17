Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer slaat om: eerst bewolking en motregen, daarna volop zon

Weerbericht

Vandaag, 08:30

Link gekopieerd

Na een grijze zondag wordt het begin van de week zonniger en warmer. Vooral maandag en dinsdag stijgt de temperatuur flink en lijkt het even echt zomer te worden.

Zondagochtend trekken wolkenvelden van het noorden naar zuiden, soms met wat motregen. In de middag is het grotendeels bewolkt, maar in het zuiden en later ook in het oosten breekt de zon door. Het wordt 19 tot 21 graden, in het zuiden tot 24 graden. De noordenwind is zwak tot matig.

In de avond en nacht klaart het vanuit het oosten op, maar in het noordoosten en oosten kan mist ontstaan. De temperatuur daalt daar naar 8 à 9 graden, langs de kust blijft het zachter met 14 à 15 graden.

Zomers warm

Maandag begint mogelijk nevelig of mistig in het oosten, maar verder schijnt de zon de hele dag volop. Met 23 tot 28 graden wordt het zomers warm, de hoogste temperaturen zijn voor het oosten en zuiden.

Dinsdag is het op veel plaatsen zomers warm met 25 graden of meer. In het oosten en zuidoosten kan het 29 graden worden. Daarbij is er flink wat ruimte voor de zon. Vanaf woensdag verschijnt er meer bewolking en gaat de temperatuur geleidelijk omlaag naar 21 tot 23 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.