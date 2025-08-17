Weer slaat om: eerst bewolking en motregen, daarna volop zon

Na een grijze zondag wordt het begin van de week zonniger en warmer. Vooral maandag en dinsdag stijgt de temperatuur flink en lijkt het even echt zomer te worden.

Zondagochtend trekken wolkenvelden van het noorden naar zuiden, soms met wat motregen. In de middag is het grotendeels bewolkt, maar in het zuiden en later ook in het oosten breekt de zon door. Het wordt 19 tot 21 graden, in het zuiden tot 24 graden. De noordenwind is zwak tot matig.

In de avond en nacht klaart het vanuit het oosten op, maar in het noordoosten en oosten kan mist ontstaan. De temperatuur daalt daar naar 8 à 9 graden, langs de kust blijft het zachter met 14 à 15 graden.

Zomers warm

Maandag begint mogelijk nevelig of mistig in het oosten, maar verder schijnt de zon de hele dag volop. Met 23 tot 28 graden wordt het zomers warm, de hoogste temperaturen zijn voor het oosten en zuiden.

Dinsdag is het op veel plaatsen zomers warm met 25 graden of meer. In het oosten en zuidoosten kan het 29 graden worden. Daarbij is er flink wat ruimte voor de zon. Vanaf woensdag verschijnt er meer bewolking en gaat de temperatuur geleidelijk omlaag naar 21 tot 23 graden.