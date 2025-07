Zomerse temperaturen, maar ook kans op een buitje

Wolkenvelden trekken dit weekend over het land, maar de zon laat zich ook geregeld zien. In het oosten kan een enkele lichte bui vallen, al "stelt dat weinig voor", volgens weerman Robert de Vries. In de zuidelijke helft van het land loopt de temperatuur op tot boven de zomerse grens van 25 graden. In Limburg kan het lokaal zelfs 28 graden worden.

Zaterdagavond en -nacht overheerst bewolking, afgewisseld met enkele opklaringen. In het oosten en noordoosten kan opnieuw een buitje vallen. De minima liggen tussen de 15 en 17 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noorden.

Buitje

Ook zondag blijft een enkel buitje mogelijk, maar over het algemeen is het droog met een mix van wolken en zon. Het wordt iets minder warm dan zaterdag, "maar met maxima van 21 graden in het noorden tot zo’n 26 graden in het zuiden blijft het aangenaam zomerweer", aldus De Vries .

De vooruitzichten voor de komende week zijn licht wisselvallig. Af en toe kan een bui vallen, maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Maandag wordt het op veel plaatsen zomers warm, met in het zuiden mogelijk 28 tot 29 graden. Daarna, als de Nijmeegse Vierdaagse van start gaat, zakt de temperatuur naar een gemiddelde van 22 tot 24 graden. Voor de meeste wandelaars, die vooral in de ochtend en vroege middag op pad zijn, lijkt het dan prima wandelweer te worden: aan de warme kant, maar zonder extreme hitte.