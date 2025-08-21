Wisselvallig weer, vanaf maandag warmer en zonniger

Het weerbeeld is de komende dagen wisselvallig. Dit weekend valt er af en toe een bui en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en warmer, met gemiddeld 23 graden en lokaal in het binnenland zelfs 25 graden.

Donderdag trekken er wolkenvelden over, maar is er ook ruimte voor de zon. In de middag ontstaan stapelwolken in het binnenland en loopt de temperatuur op naar 22 tot 24 graden. In het uiterste noorden blijft het iets koeler, met temperaturen net onder de 20 graden. De wind komt uit het noorden en is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Kans op lichte bui

In de avond en in de nacht naar vrijdag wordt het bewolkt, met in het noordwesten kans op een lichte bui. De minima liggen rond de 9 graden in het zuidoosten en tussen de 14 en 15 graden aan de kust.

Zaterdag overheerst de bewolking. Vooral in het noorden kan wat regen vallen. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Zondag schijnt de zon vaker en wordt het rond de 20 graden.

Volgende week

Vanaf maandag draait de wind naar het noordoosten en wordt het zonniger. De temperatuur loopt dan verder op naar 23 graden, met in het binnenland kans op zomerse waarden van 25 graden.