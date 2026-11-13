Goed nieuws voor Sinterklaas: zaterdag zonnig en droog tijdens intocht

Goed nieuws voor iedereen die zaterdag naar de intocht van Sinterklaas gaat: de paraplu kan thuisblijven. Na een wisselvallige vrijdag met buien en af en toe zon wordt het zaterdag droog en zonnig. Wel is het verstandig om een warme jas aan te trekken, want de temperatuur komt niet boven de 9 graden uit.

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Voordat we de Goedheiligman kunnen verwelkomen, moeten we vrijdag eerst door een paar buitjes heen. In de ochtend kunnen er vooral in het westen en noorden enkele buien vallen. In de middag kan het overal even regenen, maar tussendoor laat de zon zich ook zien. Het wordt maximaal 10 graden. Vooral aan de noordkust waait het stevig, met een noordwestenwind die windkracht 6 kan bereiken. In de avond nemen de buien geleidelijk af en wordt het rustiger.

In de nacht naar zaterdag blijft het in het zuiden droog en kan het plaatselijk licht vriezen. In het noorden wordt het met ongeveer 3 graden iets minder koud en kunnen nog enkele lichte buien vallen. Vooral in het zuidoosten kan later in de nacht mist ontstaan.

Zonnige intocht

Zaterdag begint op veel plaatsen met zonnige perioden. Eventuele mist in het zuiden en zuidoosten verdwijnt in de loop van de ochtend. Daarna blijft het overal droog en krijgt de zon volop ruimte. Met een temperatuur van ongeveer 9 graden en weinig wind zijn de omstandigheden gunstig om eropuit te gaan. Ook zaterdagavond blijft het helder en droog.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.