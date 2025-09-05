Zomers weekend voor de deur, temperatuur loopt op tot 28 graden

De zomer lijkt dit weekend weer terug te komen. Op grote schaal wordt het zomers warm met temperaturen van minstens 25 graden. Vrijdag krijgt alleen het zuidwesten en het noordwesten te maken met wat regen, maar voor de rest blijft het droog. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

De ochtend start overal zonnig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alhoewel het in het zuidwesten wat kan gaan regenen. De temperatuur loopt geleidelijk op naar 20 tot 22 graden in de middag. De wind komt uit een westelijke richting en is zwak tot matig boven land, aan zee is de wind meest matig, kracht 3 tot 4.

In de avond komen er flinke opklaringen voor, maar in het uiterste noordwesten zou nog een enkel buitje kunnen vallen. In het binnenland ontstaan ook een paar mistbanken en daalt het kwik naar 7 à 8 graden, lokaal misschien nog wel iets kouder. De wind stelt verder maar weinig voor.

Weekend warm

Zaterdag gaat de zon flink schijnen en is het overal droog. We kunnen een paar stapelwolken verwachten in het binnenland en over de zuidwestelijke helft trekken ook sluierwolken, maar de zon zal een belangrijke rol spelen. De temperatuur stijgt in het zuiden naar 25 graden.

Zondag wordt de warmste dag met flink wat zon. Wel trekken er ook hoge sluierwolken over het land. Op grote schaal wordt het 25 graden of meer. In het zuidoosten wordt het zelfs 28 graden.

Maansverduistering

In de avond is er een totale maansverduistering te zien. In het oosten en noordoosten van het land is de kans om deze te zien het grootst, want daar hangt de dunste bewolking.