Vriendelijke zomerdag met meer zon en maximaal 25 graden

Na de mindere start van de week voelt dinsdag weer een stuk zomerser aan. Het belooft een vriendelijke zomerdag te worden, met temperaturen die iets hoger uitvallen dan op maandag. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden en er is ook meer ruimte voor de zon, ook al in de ochtend. In de westelijke helft en het midden van het land is dan nog wel meer bewolking aanwezig, maar die lost geleidelijk op.

In de loop van de ochtend ontstaan meer stapelwolken. Later op de middag trekt vanuit het noordwesten opnieuw meer bewolking over. Daarbij is een lokaal spatje regen niet uitgesloten.

Woensdag regen, richting het weekend weer warmer

De dagen daarna blijft het gematigd zomerweer, met zonnige momenten en op woensdag ook perioden met regen. Richting het weekend draait de wind van noordwest naar west tot zuidwest en lopen de temperaturen geleidelijk op. Vanaf zondag wordt het weer een stuk wisselvalliger.