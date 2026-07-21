OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vriendelijke zomerdag met meer zon en maximaal 25 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:31

Link gekopieerd

Na de mindere start van de week voelt dinsdag weer een stuk zomerser aan. Het belooft een vriendelijke zomerdag te worden, met temperaturen die iets hoger uitvallen dan op maandag. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden en er is ook meer ruimte voor de zon, ook al in de ochtend. In de westelijke helft en het midden van het land is dan nog wel meer bewolking aanwezig, maar die lost geleidelijk op.

In de loop van de ochtend ontstaan meer stapelwolken. Later op de middag trekt vanuit het noordwesten opnieuw meer bewolking over. Daarbij is een lokaal spatje regen niet uitgesloten.

Woensdag regen, richting het weekend weer warmer

De dagen daarna blijft het gematigd zomerweer, met zonnige momenten en op woensdag ook perioden met regen. Richting het weekend draait de wind van noordwest naar west tot zuidwest en lopen de temperaturen geleidelijk op. Vanaf zondag wordt het weer een stuk wisselvalliger.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.