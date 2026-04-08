Thermometer tikt boven de 20 graden aan: eerste landelijke warme dag van het jaar

We hebben de eerste landelijke warme dag van 2026 te pakken, meldt meteoroloog Robert de Vries. In De Bilt is 20,1 graden gemeten. Eerder woensdagmiddag werd het al de eerste lokale warme dag van dit jaar. In het Zeeuwse Westdorpe steeg het kwik als eerste naar 20 graden, zegt meteoroloog Robert de Vries.

Volgens het huidige klimaatgemiddelde (1991-2020) valt de eerste officiële warme dag meestal op 14 april. Dit jaar zijn we daarmee iets vroeger dan gemiddeld. De laatste warme dag in De Bilt was op 20 september, toen werd het 23,2 graden.

Steeds vroeger

Door klimaatverandering zien we dat de eerste lokale warme dag steeds eerder in het seizoen voorkomt. In de klimaatperiode 1981–2010 gebeurde dit gemiddeld pas rond 9 april. In de jaren 80 was dit zelfs pas rond 12 april. Deze datum schuift dus langzaam steeds verder naar voren.

Donderdag nog warmer

Ook donderdag blijven de temperaturen hoog en kan deze zelfs nog verder oplopen tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. In De Bilt kan het ook weer 20 graden of meer worden.

Vrijdag draait de wind naar het noorden en stroomt er frissere lucht het land in. Koud zal het voorlopig niet worden, want ook in het weekend en volgende week blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Zaterdag draait de wind alweer naar het zuidoosten en met veel zon kan het 19 graden worden in het binnenland.

