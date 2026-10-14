Eerst volop zon en lokaal 22 graden, maar weekend wordt frisser

Nederland kan de komende dagen nog genieten van aangenaam herfstweer. De zon laat zich regelmatig zien en de temperaturen lopen donderdag zelfs op tot lokaal 22 graden. Vrijdag volgt een omslag met regen en wordt het een stuk kouder. Vooral de nachten die daarop volgen worden koud, met temperaturen die op sommige plekken richting het vriespunt kunnen zakken.

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Woensdag begint op sommige plekken in het binnenland met mistbanken, maar die verdwijnen geleidelijk. Daarna krijgt de zon volop ruimte. In het oosten en zuidoosten neemt de bewolking in de middag toe, maar het blijft overal droog. Met temperaturen tussen de 16 en 18 graden en weinig wind is het prima herfstweer.

Donderdag mogelijk 22 graden

Ook donderdag belooft een aangename dag te worden. De zon schijnt geregeld, al trekken vooral in het westen meer wolkenvelden voorbij. Het wordt 18 tot 21 graden en in het zuiden kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen tot 22 graden.

Vrijdag trekt een regengebied over het land, waarna vanuit het westen de zon weer doorbreekt. Met gemiddeld 18 graden blijft het zacht.

Wil je weten wat het weer het aankomende weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.