Zon én buien: zó verloopt het weer richting het weekend

De woensdag begint in grote delen van het land met wolkenvelden. In het noorden is het overwegend bewolkt, terwijl in het oosten en zuidoosten dichte mistbanken hangen. Die lossen in de loop van de ochtend snel op.

In de middag komt de zon op veel plekken goed tevoorschijn. Alleen in het zuiden hangt wat meer bewolking en kan er in Zuid-Limburg een enkele bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 15 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft overal droog. In het binnenland koelt het flink af naar zo'n 4 graden, terwijl het aan zee rond de 10 graden blijft.

Vanaf donderdag frisser en wisselvalliger

Morgen blijft het fris. Er zijn zonnige momenten, maar vooral in het noordoosten kunnen lichte buien vallen. In het zuiden houdt het droog. De wind is noordwestelijk en voelt fris aan. De thermometer haalt maximaal 16 graden.

Op vrijdag neemt de bewolking toe en vallen verspreid over het land buien. Toch wordt geen grote hoeveelheid regen verwacht en laat de zon zich ook geregeld zien. Zeeland lijkt het droog te houden. Het blijft aan de frisse kant met 13 tot 16 graden.

Zachter weekend op komst, maar niet droog

Zaterdag begint zonnig, maar later op de dag neemt in het noorden de kans op regen toe. De temperaturen liggen dan tussen de 16 en 19 graden. Zondag is het nat en grijs, al blijft het met 17 tot 20 graden aangenaam zacht.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig, met maandag als droge uitschieter.