Nog heel even zonnig en warm: vanaf donderdag slaat het weer om

De ochtend begint in het noorden en oosten van het land met een paar mistbanken, maar die lossen al snel op. Daarna kunnen we genieten van een flinke portie zonneschijn. In de middag ontstaan in het oosten en zuidoosten wat stapelwolken en er schuift soms wat sluierbewolking voorbij, maar het blijft verder droog.

In het Waddengebied neemt tegen de avond de bewolking toe vanaf zee. Toch is het op de meeste plekken zonnig en warm. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Alleen op de Waddeneilanden is het met een frisse noordenwind iets koeler.

Bewolking in aantocht, maar voorlopig nog zacht

Vanavond en vannacht trekt er meer bewolking het noorden binnen. In de rest van het land blijft het vrij helder. De temperatuur daalt naar waarden tussen de 5 en 11 graden.

Morgen wordt het iets minder zonnig dan vandaag, maar het weer blijft prima. De zon laat zich regelmatig zien, al neemt de bewolking toe. Pas in de avond kan er in Zuid-Limburg een bui vallen. De noordwestenwind trekt aan, vooral langs de kust. Met temperaturen tussen de 15 graden op de Wadden en 21 graden in Limburg is het nog aangenaam.

Weersomslag op komst: kouder en nat

Vanaf donderdag draait het weerbeeld om. Dan wordt het wisselvalliger met dagelijks kans op buien. Vooral vrijdag verloopt nat en grijs, met flink wat bewolking en de meeste neerslag. De temperatuur duikt omlaag en blijft op veel plekken steken rond de 15 graden.

Ook het weekend belooft geen stabiel lenteweer. De thermometer kruipt weliswaar iets omhoog richting 17 à 18 graden, maar ook dan blijft het kans op regen. Het blijft voorlopig schipperen tussen zon en buien.

Beeld: Ton Wesselius, Leiderdorp