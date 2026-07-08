Na grijze start volgt volop zon en zomerse warmte

Woensdag begint op veel plaatsen bewolkt. Hier en daar kan wat motregen vallen, al zijn de hoeveelheden klein. In de middag breekt de zon op steeds meer plekken door. Alleen in het noorden blijft de bewolking wat langer hangen. De temperatuur loopt uiteen van 21 tot 24 graden, maar in het uiterste zuiden kan het met voldoende zon 28 of 29 graden worden.

Donderdag blijft het warm, met opnieuw grote temperatuurverschillen. In het uiterste noorden wordt het ongeveer 22 graden, maar in het zuiden kan het lokaal 30 graden worden. Vrijdag en ook in het weekend verandert daar weinig aan. Door een wind uit het noorden tot noordoosten blijft het noorden iets koeler. Wel schijnt de zon op veel plaatsen volop, waardoor het voor de meesten heerlijk zomerweer wordt.

Wil je weten wat het weer precies gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de video hierboven.