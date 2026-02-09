Weer splitst het land: zon in het zuiden, grauw in het noorden

Het weer laat maandag duidelijke verschillen zien tussen noord en zuid. In het noorden en noordwesten komt plaatselijk mist voor, terwijl in het zuiden de zon schijnt. In de loop van de ochtend breiden de opklaringen zich uit richting het midden van het land. Het noorden houdt de hele dag te maken met bewolking.

De temperatuur loopt in het zuiden op tot 8 à 9 graden. In de noordelijke, grijze gebieden blijft het koeler met maxima van 3 à 4 graden. Neerslag wordt nergens verwacht.

Het hele weerbericht is te zien in de video bovenaan dit artikel.