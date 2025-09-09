Voorproefje van de herfst: code geel in Limburg en flinke buien in oosten

In delen van Nederland begint de dinsdag met flinke regenbuien. Vooral in het oosten en zuiden valt plaatselijk zoveel water dat de kans op overlast groot is. In Limburg is in de vroege ochtend al 20 tot 25 millimeter gemeten en daar blijft het nog lang doorregenen. Het KNMI heeft voor die provincie code geel uitgevaardigd. De weerwaarschuwing voor zware regen is tot 14.00 uur van kracht.

Volgens weerdiensten kan het ook in de oostelijke provincies flink regen en kan er tot 30 à 50 millimeter neerslag vallen. Dat staat gelijk aan 3 tot 5 volle emmers water per vierkante meter. In Limburg kan dat cijfer nog hoger uitvallen. De grote hoeveelheden neerslag kunnen lokaal zorgen voor problemen met het riool en natte kelders.

Wie in Zeeland, Zuid-Holland of West-Brabant woont, heeft meer geluk. Daar zijn de kansen groot dat het de hele dag droog blijft en zelfs de zon doorbreekt. In die regio’s kan de temperatuur nog oplopen tot 20 graden. In de rest van het land blijft de thermometer steken rond de 17 graden.

Droger in de avond

De regen trekt dinsdagochtend langzaam naar het noorden. Vanuit het zuiden klaart het in de loop van de middag weer op. Tegen de avond verlaat het regengebied ons land via het noorden en wordt het tijdelijk droger.

Woensdag ziet het er beter uit: op wat losse buien na blijft het dan droog en laat de zon zich vaker zien. De temperatuur loopt op naar 21 graden. Maar vanaf donderdag keert de wisselvalligheid terug, met buien, af en toe zon en maxima rond de 18 graden krijgen wel al een voorproefje van de herfst.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen