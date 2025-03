Lentezon en 18 graden vandaag, komend weekend fris en nat

De dag begint fris én met een waarschuwing van het KNMI: in bijna het hele land is tot 08.00 uur code geel van kracht vanwege dichte mist. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Maar zodra de mist optrekt, wordt het genieten geblazen.

De lentezon is er donderdag vroeg bij en zorgt voor een stralende dag. De lucht blijft grotendeels blauw, met alleen wat hoge sluierwolken. In het noorden zijn er iets meer wolken, maar ook daar breekt de zon regelmatig door. In het zuidwesten kan mogelijk wat mist of lage bewolking vanaf zee binnenkomen. De temperatuur loopt flink op: op de Wadden blijft het rond de 13 graden, maar landinwaarts kan het oplopen tot een lenteachtige 18 graden. Het blijft droog en er staat een matige zuidwestenwind.

Morgen frisser, weekend wisselvallig

Vrijdag draait het weer iets bij. De dag begint in het oosten nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de middag en avond volgt regen. Het wordt dan ook iets frisser dan vandaag.

In het weekend draait de wind naar het noorden en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Zaterdag is er nog vaak zon en blijft het op een enkele bui na droog. Zondag wordt wisselvalliger met perioden van regen en meer wind. Volgende week klaart het op en loopt het kwik weer langzaam op.