Koude nachten op komst, maar prima weer voor intocht Sinterklaas

Nederland krijgt de komende dagen te maken met frisse nachten, zonnige perioden en af en toe een bui. Vooral in het binnenland kan het kwik 's nachts flink dalen, lokaal zelfs tot rond het vriespunt. Goed nieuws voor iedereen die zaterdag naar de intocht van Sinterklaas gaat: het blijft droog en de zon laat zich mogelijk ook zien.

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Donderdagochtend begint in het zuidoosten plaatselijk met mist, die later verdwijnt. Langs de kust kan een bui vallen. In de middag wisselen zon en lichte buien elkaar af bij temperaturen van 9 tot 11 graden. Aan zee waait een stevige noordwestenwind, met windkracht 5 tot 6. In het binnenland blijft de wind een stuk rustiger.

In de nacht naar vrijdag klaart het landinwaarts breed op en blijft het grotendeels droog. Daardoor kan de temperatuur in het zuidoosten dalen tot dichtbij het vriespunt. Aan de kust is het met zo'n 7 graden een stuk zachter, maar daar vallen nog enkele buien. Vrijdag laat de zon zich opnieuw geregeld zien, al kan verspreid over het land een lichte bui vallen. Het wordt maximaal 9 tot 10 graden.

Droog tijdens intocht Sinterklaas

Zaterdag ziet het weer er gunstig uit voor de intocht van Sinterklaas. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 9 graden. Daarbij staat een matige zuidenwind. Een paraplu lijkt dus niet nodig, maar een warme jas is geen overbodige luxe.

Wil je weten wat het weer zondag gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Jos Hebben, Altweerterheide