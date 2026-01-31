Volg Hart van Nederland
Winter blijft hangen in noordoosten, zuiden voelt bijna als lente

Weerbericht

Vandaag, 08:11 - Update: 2 uur geleden

De laatste dag van januari voelt grijs en nat voor veel mensen. In het midden en noorden overheerst de bewolking en valt af en toe regen. In het noordoosten is het opletten geblazen, want door ijzel kan het lokaal glad zijn. In vier regio's in code geel van kracht tot zaterdagmiddag. In de rest van het land is er meer ruimte voor de zon en kan het kwik richting de 10 graden gaan terwijl het in het noorden niet warmer wordt dan 1 graad.

Zaterdagavond en vannacht klaart het soms even op en kan vooral in het westen mist ontstaan. Verder trekken lichte buien over het land. In het noordoosten kan het opnieuw glad worden door temperaturen net onder nul. Het kwik zakt daar tot -1 graad, in Zeeland blijft het met 4 graden duidelijk zachter.

Zondag begint februari bewolkt, maar de zon komt er af en toe doorheen. Er vallen wat lichte buien en in de ochtend is in het noordoosten opnieuw kans op ijzel. De temperaturen lopen uiteen van 0 graden in het uiterste noordoosten tot 9 graden in Limburg.

Wat het weer verder gaat doen hoor je van meteoroloog Robert de Vries in de bovenstaande video.

Beeld: (Rechts) Ab Donker, Deil. (Links) Chris Meeuwis, Blaricum.

Door Redactie Hart van Nederland

