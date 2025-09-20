Herfst staat voor de deur maar eerst nog zomerse warmte

Hoewel de herfst volgens de kalender maandag begint, laat de nazomer zich dit weekend nog even zien. Met temperaturen tot zo’n 25 graden voelt het voorlopig nog aangenaam zomers aan, al is dat van korte duur.

Het weekend begint zaterdag met zon, wolken en warmte. Landinwaarts wordt het opnieuw 24 tot 28 graden. In de loop van de dag raakt het bewolkter en trekken vooral in de middag enkele regen- en onweersbuien van west naar oost over het land. Na zo’n bui is het even droog, maar later in de avond volgen nog een paar buien.

Zondag wakkert de zuidwestenwind verder aan, waardoor het niet meer zo warm wordt, met maximaal 17 graden. Er zijn dan ook vrij veel wolken met af en toe regen.

Koudere nachten

Begin volgende week vallen ook nog een paar buien en is het met een noordelijke wind frisser. Het kwik blijft rond 16 graden steken. Later in de week wordt het droger, zonniger en vooral ’s nachts, kouder.