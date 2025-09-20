Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Herfst staat voor de deur maar eerst nog zomerse warmte

Weerbericht

Vandaag, 09:33

Link gekopieerd

Hoewel de herfst volgens de kalender maandag begint, laat de nazomer zich dit weekend nog even zien. Met temperaturen tot zo’n 25 graden voelt het voorlopig nog aangenaam zomers aan, al is dat van korte duur.

Het weekend begint zaterdag met zon, wolken en warmte. Landinwaarts wordt het opnieuw 24 tot 28 graden. In de loop van de dag raakt het bewolkter en trekken vooral in de middag enkele regen- en onweersbuien van west naar oost over het land. Na zo’n bui is het even droog, maar later in de avond volgen nog een paar buien.

Zondag wakkert de zuidwestenwind verder aan, waardoor het niet meer zo warm wordt, met maximaal 17 graden. Er zijn dan ook vrij veel wolken met af en toe regen.

Koudere nachten

Begin volgende week vallen ook nog een paar buien en is het met een noordelijke wind frisser. Het kwik blijft rond 16 graden steken. Later in de week wordt het droger, zonniger en vooral ’s nachts, kouder.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.