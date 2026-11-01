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Zondag grijs en fris, later in de week zon en lichte vorst

Weerbericht

Vandaag, 08:40

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Na een koude nacht met lokaal vorst aan de grond begint de zondag met veel bewolking en in het zuidwesten plaatselijk ook dichte mist. Daar zou tegelijkertijd nog iets van de zon te zien kunnen zijn, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Zondagmiddag is het grotendeels bewolkt en kan met name in het oosten wat lichte motregen vallen. Met temperaturen rond 11 graden is het aan de frisse kant. Wel is het rustig weer met nauwelijks wind.

Zondagavond is het rustig met lokaal een drupje motregen. In de nacht naar maandag trekt vanuit het noorden een regengebied naar het zuiden. De minimumtemperaturen liggen rond 8 graden.

Maandag meer zon

Maandagochtend is er in het zuiden en oosten nog veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het noorden is het, op een bui na, droog met ruimte voor de zon. Maandagmiddag komt de zon op meer plaatsen tevoorschijn, met plaatselijk nog een bui. De temperatuur stijgt tot rond 12 graden.

Vanaf dinsdag blijft het droog met dagelijks meer zon. Vooral donderdag kan het zelfs zonnig zijn. Warm wordt het echter niet. De temperaturen blijven steken rond 9 graden. Tijdens de nachten kan het landinwaarts plaatselijk licht vriezen!

Door Redactie Hart van Nederland
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