Grijze dag, stap voor stap kouder richting kerst

Het blijft donderdag op veel plekken grijs, met vooral in het westen en noorden lichte regen en langs de kust stevige wind. De komende dagen wordt het wisselvallig, en richting kerst gaat de temperatuur duidelijk omlaag.

Donderdagochtend kan in het oosten even de zon doorbreken, maar verder overheerst bewolking. In het westen en noorden valt lichte regen en dat kan in de middag opnieuw gebeuren. Het midden, oosten en zuidoosten pakken her en der een opklaring mee. De temperatuur ligt rond 10 tot 12 graden. Langs de kust staat een krachtige tot soms harde zuidelijke wind, windkracht 6 tot 7.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag blijft het bewolkt. Een storing trekt over het land en zorgt langere tijd voor lichte regen. Het blijft zacht met minima rond 9 tot 10 graden. Vrijdagochtend valt er in het oosten nog wat regen, maar dat trekt geleidelijk weg. Vanuit het westen probeert de zon door te breken bij 10 tot 11 graden. De zuidwestenwind neemt later op de dag af.

Kouder richting kerst

In het weekend trekken op zaterdag en zondag nog enkele buitjes of gebiedjes met lichte regen over het land. Grote hoeveelheden worden niet verwacht. Tussen de buien door komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt 7 tot 9 graden en de wind draait naar het oosten.

Vanaf maandag wordt het stap voor stap kouder. Maandag, dinsdag en woensdag verlopen droog met soms zon, maar vaak ook veel bewolking. In de middag wordt het 4 tot 6 graden en 's nachts zo'n 2 tot 3 graden.

Tijdens de kerstdagen neemt de kans op lichte vorst in de nacht toe. Overdag blijft het een paar graden boven nul en krijgt de zon wat meer ruimte. Het ziet er daarmee uit als een licht winterse, maar geen witte kerst.