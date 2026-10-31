Grijs weekend voor de boeg, volgende week kans op vorst

De laatste dag van oktober verloopt op veel plaatsen grijs en bewolkt. Ook de eerste dag van november brengt weinig verbetering. Later in de week wordt het zonniger, maar worden de nachten kouder, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Zaterdagochtend komt er vooral in het zuiden van het land op een aantal plaatsen dichte mist voor. In de loop van de ochtend breekt hier af en toe de zon door. Elders is het grijs, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Zaterdagmiddag laat de zon zich in het zuiden af en toe zien, maar in de rest van het land verloopt de laatste dag van oktober bewolkt. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt rond de 12 à 13 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten, windkracht 2 tot 3.

Druilerige start van november

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag kunnen in het zuiden en zuidwesten nog een paar opklaringen voorkomen, maar verder is het bewolkt. In het noordoosten en oosten kan wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar 5 graden in het zuidoosten en ongeveer 10 graden in het noordwesten. Door de nevelige omstandigheden krijgt Halloween een passend sfeertje.

Zondagochtend begint de maand november bewolkt en grijs. In het oosten en noordoosten valt af en toe regen of motregen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Het weer doet druilerig aan.

Ook zondagmiddag blijft het grijs en is het soms druilerig met wat (mot)regen. De temperatuur komt uit tussen de 10 en 13 graden. Daarbij staat slechts een zwakke tot hooguit matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 1 tot 3.

Meer zon, maar ook koudere nachten

Maandag kan er nog af en toe wat regen vallen, maar geleidelijk breekt de bewolking en laat de zon zich soms zien. Het wordt de zachtste dag van de week, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 13 graden.

De rest van de week blijft het droog en vanaf woensdag zijn er ook flinke perioden met zon. Wel trekt de wind aan tot matig of vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. De temperatuur daalt later in de week naar ongeveer 10 graden.

Ook de nachten worden kouder. In de nacht van woensdag op donderdag kan de temperatuur in het binnenland dicht bij het vriespunt komen.