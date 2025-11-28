Volg Hart van Nederland
Grijs en druilerig weer houdt aan: dit is het weerbeeld dit weekend

Weerbericht

Vandaag, 06:50 - Update: 2 uur geleden

Vrijdag hangt er een slepend front boven Nederland, waardoor het op veel plekken grijs en druilerig blijft. De bewolking overheerst vrijwel overal, al kan in het westen de zon soms even doorbreken. In het oosten en zuidoosten valt daarnaast verspreid regen. Met 9 tot 11 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind blaast matig tot (vrij) krachtig, tussen windkracht 3 en 6.

Zaterdag blijft het weerbeeld somber. Er is veel bewolking aanwezig, maar zo nu en dan breekt de zon kort door. De dag start droog. In de loop van de middag neemt de kans op regen toe vanuit het westen. De temperatuur komt uit op 8 à 9 graden, iets frisser dan vrijdag.

Zondag wordt een wisselvallige dag met geregeld buien en nauwelijks ruimte voor zon. Aan de kust kan later op de dag mogelijk veel wind komen te staan. Niet alle weermodellen zijn daar zeker over, dus er blijft een slag om de arm. De temperatuur blijft opnieuw rond de 8 tot 9 graden hangen.

Wisselvallige weer houdt aan

Volgende week houdt het wisselvallige weer aan. De middagtemperaturen liggen tussen de 8 en 10 graden. 's Nachts blijft het overwegend boven nul, al kan het in de nacht naar maandag in het binnenland richting het vriespunt gaan. Er komt voorlopig geen winterweer aan.

