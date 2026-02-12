Opnieuw grijze donderdag, (natte) sneeuw in aantocht

Donderdagochtend valt op veel plekken regen, al wordt het in het westen wat droger en kan in Zeeland zelfs even de zon doorbreken. Donderdagmiddag blijft het meestal bewolkt met af en toe regen, maar ook droge momenten. De temperatuur komt uit tussen 5 en 10 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Donderdagavond en in de nacht stroomt koudere lucht het land binnen en daalt het kwik richting het vriespunt, met in het noordoosten kans op natte sneeuw. Vrijdag kan daar lichte sneeuw vallen. En wie genoeg heeft van al dat grijs: wanneer breekt de zon nu echt door en hoe lang houdt dat stand? Dat zie je in de video bovenaan.