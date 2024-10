Warme herfst zet door: komende dagen grijs en soms regenachtig

Na een warme herfstdag kunnen we ook vandaag hoge temperaturen verwachten voor deze tijd van het jaar. Het kwik loopt op tussen de 18 en 21 graden maar echt een mooie dag wordt het niet, veel bewolking trekt het land over waardoor de dag grotendeels grijs en bewolkt verloopt.

Donderdag begint met veel bewolking, vooral in het noorden van het land zijn er perioden met regen. Het is al opvallend zacht voor de tijd van het jaar, met een matige wind uit het zuiden, die aan de kust vrij krachtig kan zijn. "In de loop van de ochtend neemt die wind wel in kracht af", vertelt meteoroloog Dennis Wilt.

In de middag blijft het grotendeels bewolkt, maar zo nu en dan laat de zon zich voorzichtig zien. Op een enkele bui na blijft het droog. In het noordelijke kustgebied kan het mistig worden. "Die mist gaat zich wel verder uitbreiden en daar krijgen we morgen mee te maken," legt Wilt verder uit. Ondanks de bewolking loopt de temperatuur op van 18 graden op de Wadden tot wel 21 graden in het zuiden van Limburg. De zuidwestenwind blijft daarbij matig waaien.

Donderdagavond en -nacht blijft het op de meeste plekken bewolkt, met in het noorden kans op mist en lokaal een bui. De temperatuur daalt nauwelijks en blijft met 11 tot 14 graden aangenaam zacht.

Typisch herfstweer

Vrijdag ziet er grijs uit, met op veel plaatsen nevel en mist. Vooral in het zuiden kan er een bui vallen. De mist kan lokaal voor problemen in het verkeer zorgen. In de middag kan de zon zich af en toe laten zien, met temperaturen rond de 18 graden.

Het weekend brengt ons typisch herfstweer, met wolkenvelden en af en toe wat regen. De zuidelijke wind blijft waaien, waardoor het zacht blijft met temperaturen rond de 17 graden, een paar graden boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.