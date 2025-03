Grote temperatuurverschillen: van winterkou naar lentedagen met 20 graden

Het wordt later in de week zonnig en warm lenteweer, maar vandaag zitten we nog vol in de aanloop naar dat mooi weer. Overdag wordt het 10 tot 12 graden maar door de schrale oostenwind kan het iets kouder aanvoelen.

In de nacht van maandag op dinsdag had Nederland te maken met strenge vorst. In Nieuw-Beerta (Groningen) werd het met -5,9 graden het koudst, terwijl op de Veluwe nog lagere temperaturen zijn gemeten. In de Achterhoek was het op klomphoogte zelfs -11,1 graden, een ijzige start van de dag.

Ondanks de koude nacht loopt de temperatuur dinsdag overdag snel op. Met volop zon en een schrale oostenwind kan het kwik stijgen tot maximaal 12 graden. Langs het water waait het iets harder, waardoor het daar wat frisser aanvoelt.

Beeld: Marjan den Boer, Wijnandsrade

Richting de 20 graden

Komende nacht wordt het opnieuw helder en koud, met temperaturen die in het noordoosten en op de Veluwe weer kunnen dalen tot -5 graden. Pal aan zee blijft het iets boven nul. Vanaf woensdag verandert het weerbeeld echter flink.

Door een zuidelijke wind stroomt warme lucht vanuit Zuid-Europa het land binnen. De zon krijgt daardoor meer kracht, en de temperatuur stijgt flink. Woensdag wordt het al 17 tot 19 graden, een verschil van ruim 20 graden vergeleken met de vroege ochtend.

Eerste officiële warme dag van het jaar

Donderdag wordt het nog warmer met temperaturen rond de 19 graden, en in het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden. Vrijdag lijkt met 21 graden de eerste officiële warme dag van het jaar te brengen, als ook in De Bilt de grens van 20 graden wordt gehaald.

In het weekend volgt een lichte afkoeling. Zaterdag kan er in het zuidwesten een bui vallen, terwijl het noordoosten nog zonnig blijft. Op zondag is overal meer bewolking en met 16 graden is het minder warm, maar nog steeds zacht voor eind maart. Volgende week wordt het iets frisser, met temperaturen rond de 12 graden en een mix van zon en wolken.

Beeld: Marjan den Boer, Wijnandsrade