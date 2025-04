Vrijdag warm met temperaturen tot 23 graden, weekend flink frisser

Vrijdag voelt bijna zomers aan met temperaturen tot 23 graden in het zuiden. In het weekend draait de wind en stroomt koelere lucht binnen, waardoor het zondag nog maar zon 13 graden wordt. Het blijft wel overal droog.

Na een frisse start met lokaal vorst aan de grond, stijgt de temperatuur vrijdagochtend snel door de felle zon. Aan het eind van de ochtend is het al lokaal 20 graden. Vrijdagmiddag kan het in het zuiden zelfs 23 graden worden. Aan zee, rond het IJsselmeer en op de Wadden blijft het wat koeler, maar ook daar is het zonnig. De wind komt uit het noordoosten en is matig, aan zee vrij krachtig.

Weekend minder warm

Vrijdagavond koelt het snel af. In het Waddengebied kan mist ontstaan. In de nacht naar zaterdag is er opnieuw kans op vorst aan de grond. Zaterdag blijft het droog, met zon en af en toe wat hoge bewolking. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Zondag zakt de temperatuur naar ongeveer 13 graden, ondanks dat het de hele dag zonnig blijft.

Begin volgende week blijft het rustig voorjaarsweer met toenemende bewolking. Regen wordt voorlopig niet verwacht.