Grote verschillen: noorden spekglad, in zuiden bijna 12 graden

Weerbericht
Vandaag, 11:02
In het noorden is het woensdagochtend oppassen geblazen. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt code rood door verraderlijke gladheid door ijzel. Ook elders in het noorden kan het nog spekglad zijn. De temperatuurverschillen zijn groot: bij zonsopkomst was het 7 graden in Zeeland en -3 in Groningen. Later op de dag kan het in het zuiden wel 12 graden worden.
Komende avond en nacht blijft het droog, maar plaatselijk kan het opnieuw glad worden. Donderdag zijn de verschillen opnieuw groot met rond het vriespunt in het noordoosten en tot 10 graden in Limburg.
Het hele weerbericht is te zien in de video bovenaan dit artikel.
