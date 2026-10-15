Nog even genieten van 20 graden, daarna regen en frisser weekend

Nederland kan donderdag nog genieten van een zachte herfstdag met temperaturen tot 20 graden en geregeld zon. Maar het weer slaat de komende dagen om. Vrijdag trekt regen over het land en ook zaterdag kunnen er buien vallen. Zondag blijft het droog en volgende week krijgt de zon weer volop de ruimte, al wordt het wel een stuk frisser.

Donderdag blijft het overal droog en laat de zon zich regelmatig zien. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden. Er staat een matige zuidenwind, die aan de kust soms vrij krachtig is met windkracht 5.

Regenachtige vrijdag

In de nacht naar vrijdag is het vooral bewolkt, al zijn er in het zuiden enkele opklaringen. In het noordoosten kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden.

Vrijdag blijft de bewolking overheersen en trekt vooral in de middag vanuit het westen regen over het land. Met 17 tot 20 graden blijft het nog zacht. De wind draait naar het noordwesten en kan aan zee windkracht 5 bereiken.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.