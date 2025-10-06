Weerbeeld knapt op: meer zon en drogere dagen in aantocht

Na een onstuimig eerste weekend van oktober is de rust weer teruggekeerd. De week begint nog met veel bewolking en wat lichte regen, maar de zon breekt richting het volgende weekend geleidelijk weer vaker door en dan blijft het ook enige tijd droog met later ook weer koudere nachten.

Maandag blijft het overwegend bewolkt en valt er landinwaarts soms wat lichte regen of motregen. In de middag regent het voornamelijk in de oostelijke provincies en breekt in Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant voorzichtig de zon wat vaker door. Met een matige en aan zee vrij krachtige westelijke wind wordt het maximaal 15 graden.

Ook in de avond en nacht blijven wolken hardnekkig met soms wat lichte regen waardoor het ook niet zo koud wordt met minima rond 12 graden.

Dinsdag blijft het grotendeels droog en breekt vooral in de kustregio’s de zon wat vaker door. Met een veelal matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 of 18 graden.

Woensdag valt lokaal nog wat regen, maar in de tweede helft van de week blijft het droog en breekt de zon overal vaker door. Met een naar Noordwest draaiende wind is het dan wel een graadje minder warm.