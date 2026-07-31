Zonnig weekend op komst, volgende week tropisch warm

Het noorden van het land begint de dag met veel bewolking en een paar buien. In het oosten en noordoosten kan ook mist voorkomen. In de rest van het land schijnt de zon af en toe. Vanmiddag kan in het oosten en noordoosten nog een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 20 tot 22 graden in het noorden. In de rest van het land loopt de temperatuur op naar 24 tot 29 graden. Er staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk mist of nevel ontstaan. Daar koelt het af naar 8 tot 9 graden. Aan de kust en in het zuiden blijft het warmer met 15 tot 16 graden. Er is weinig wind.

Morgen, op de eerste dag van augustus, schijnt de zon vaak. In het noordwesten is meer bewolking en kunnen een paar buien vallen. Daar wordt het 20 tot 22 graden. In de rest van het land wordt het 24 tot 28 graden. Zondag blijft het overal droog en wordt het iets warmer. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot bijna 30 graden. Ook dan is er veel ruimte voor de zon.

Begin volgende week tropisch warm

Maandag blijft het zonnig. In het binnenland kan het 31 of 32 graden worden. Op de Wadden is het ongeveer 25 graden.

Dinsdag wordt het warm en drukkend. Later op de dag neemt de kans op een paar buien met onweer toe. Het wordt 27 tot 28 graden. In het zuidoosten kan het plaatselijk 30 graden worden. Na dinsdag daalt de temperatuur een paar graden. Het blijft voorlopig wel droog.