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Zonnige zomerdagen voor de boeg, later deze week tropisch warm

Weerbericht

Vandaag, 07:19

Na een frisse nacht krijgt Nederland dinsdag flink wat zon. Met 20 tot 26 graden is het wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Vooral in het noorden trekken wolken over, maar ook daar laat de zon zich geregeld zien. Er staat een meest matige wind uit het noordnoordoosten.

Woensdag loopt de temperatuur alweer flink op. In het noordwesten wordt het zo'n 23 graden, in het zuidoosten kan het lokaal 31 graden worden. Tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering zijn er brede opklaringen, waardoor het verschijnsel in het hele land goed te zien is.

Tropische temperaturen

Donderdag en vrijdag worden de warmste dagen van de week. Op grote schaal stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en in het zuidoosten kan het zelfs 35 graden worden. Door het zonnige en zinderend hete weer verdampt bovendien veel vocht, waardoor het neerslagtekort verder oploopt.

Weten of het weekend ook warm gaat verlopen? Weervrouw Laura vertelt het je in de bovenstaande video.

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