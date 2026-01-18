Veel zon volgende week, maar de kou komt eraan

Weerbericht
Vandaag, 09:12
Het is zondag nog even genieten van de zachte temperaturen, want volgende week wordt het weer kouder. Dat meldt weervrouw Laura Osinga. Het wordt vanaf woensdag niet warmer dan 5 graden, en er zijn signalen dat de winter in het weekend weer terugkeert.
Bekijk het volledige weerbericht van zondag en volgende week in bovenstaande video.
