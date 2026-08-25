Zomer keert komende dagen terug, later deze week volgt weeromslag

De zomer laat zich deze week weer flink zien. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en loopt de temperatuur na een frisse start op naar 23 tot 26 graden. Later deze week wordt het nog wat warmer, maar ook stevige regen en onweersbuien komen dichterbij.

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De zon schijnt in de ochtend al volop. In het zuiden verschijnt meer bewolking en later op de dag kan in Limburg een spatje regen vallen. Er staat een stevige oostenwind, die op de Wadden zelfs vrij krachtig is.

Later deze week buien

Woensdag kan plaatselijk een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De zon laat zich geregeld zien en met een oostenwind wordt het in het hele land zomers warm. De temperatuur komt rond 25 graden uit.

Wil je weten hoe lang we kunnen genieten van het zomerse weer? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Hans Buls, Sleen