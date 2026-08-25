OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zomer keert komende dagen terug, later deze week volgt weeromslag

Weerbericht

Vandaag, 07:05

De zomer laat zich deze week weer flink zien. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en loopt de temperatuur na een frisse start op naar 23 tot 26 graden. Later deze week wordt het nog wat warmer, maar ook stevige regen en onweersbuien komen dichterbij.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De zon schijnt in de ochtend al volop. In het zuiden verschijnt meer bewolking en later op de dag kan in Limburg een spatje regen vallen. Er staat een stevige oostenwind, die op de Wadden zelfs vrij krachtig is.

Later deze week buien

Woensdag kan plaatselijk een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De zon laat zich geregeld zien en met een oostenwind wordt het in het hele land zomers warm. De temperatuur komt rond 25 graden uit.

Wil je weten hoe lang we kunnen genieten van het zomerse weer? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Hans Buls, Sleen

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.