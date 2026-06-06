Wisselvallig weekend met regen en weinig zomerse temperaturen

Zaterdag begint met een afwisseling van wolken en zon. Het blijft in de ochtend overal droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. In het oosten en noordoosten kan een bui vallen. Later trekt vanuit het zuidwesten lichte regen over het land. De maximumtemperatuur ligt tussen 16 en 21 graden. Aan de kust staat een vrij krachtige tot krachtige zuidenwind.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het overwegend bewolkt. Vooral in het westen en midden van het land valt nog wat regen. Langs de kust waait een harde zuidwestenwind, windkracht 7. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 tot 13 graden. Zondag start met veel bewolking en nog wat regen of een bui, vooral in het midden en noordoosten. In de middag wordt het op veel plaatsen droog en breekt de zon geleidelijk door. De temperatuur komt uit tussen 17 en 20 graden. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag af.

Wat wordt het weer komende week? Robert de Vries vertelt je er alles over in de video bovenaan dit artikel.